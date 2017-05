Seifenopern bieten einen gewissen Reiz, da diese das Leben der anderen zeigen. Dies überträgt sich mittlerweile auch auf Computerspiele.

In GTA 5 haben sich mehrere Rollenspiel-Communities gebildet, darunter auch "State of Emergency". Die Mitglieder dieser Communities verpflichten sich dazu, auf einem speziellen Rollenspiel-Server in eine andere Rolle zu schlüpfen, während sie sich im Spiel befinden und dann ihre Abenteuer live über Twitch zu streamen. Maximal sind 26 Spieler pro Server zugelassen. Zuschauer finden diese GTA-Seifenoper höchst amüsant und unterhaltend, weswegen sie immer mehr an Popularität gewinnen.

Zu den beliebtesten Sendungen gehört beispielsweise "The Leanbois", eine Seifenoper rund um eine Gangsterfamilie. Die Saga der Familie können die Fans entweder live über Twitch mitverfolgen oder Zusammenschnitte auf Youtube ansehen. Die Seifenopern haben inzwischen schon Kultstatus erreicht, darunter die Abenteuer von Polizist Eli Thompson. Es hat sich eine große Fangemeinde gebildet, die sogar eigene Kunstwerke zu ihren Lieblingshelden erschaffen.

Gerade, weil die Popularität derzeit so immens steigt, müssen interessierte Spieler mitunter recht lange auf eine Freischaltung warten. GTA 5 ist also mehr als nur das Spiel, das man regulär kennt.

