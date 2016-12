Wo gehobelt wird, da fallen Späne und manchmal fällt auch eine interessante Idee für ein Computerspiel während dessen Entwicklung unter den Tisch. Daher ist es immer interessant zu sehen, wenn Hinweise zu solchen Dingen auftauchen.

So geschehen bei GTA 5. Eine Gruppe von Spielern konnte Konzeptzeichnungen und Bilder zum Spiel finden, welche auf eben solche geschnittenen Inhalte hindeuten. Unter diesen Bildern befinden sich alte Konzept der Benutzeroberfläche sowie Hinweise darauf, dass GTA Online ein fraktionsbasiertes Onlinespiel hätte werden sollten, in welchem ihr euch für eine von mehreren Parteien hättet entscheiden müssen. Zu diesen hätten die Polizei, The Vagos, Bikers, Grove Street Families und mehr gehört.

Für die eigene Fraktion hättet ihr Missionen erledigen und Territorien erobern müssen. Außerdem gab es wohl einen Radiosender namens Los Santos Surf. Eine Fastfood-Kette namens Chihuahua Hotdogs und eine abgesägte Schrotflinte als Waffen waren wohl an einem bestimmten Zeitpunkt ebenfalls für GTA 5 geplant.

Die Hinweise zeigen, wie GTA Online hätte sein können - allerdings ist noch nicht aller Tage Abend und vielleicht findet das eine oder andere Spielelement doch noch irgendwann mit einem Update seinen Weg in das Spiel.

Quelle: Kotaku