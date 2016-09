GTA 5: ​Redux-Modder wird des Code-Diebstahls beschuldigt

Mit aufwendig inszenierten Trailern und schicken Bildern hatte Josh Romito im Vorfeld seine inzwischen erschienene 4K-Grafikmodifikation Redux für Grand Theft Auto 5 beworben, nun sieht sich der nicht ganz unbeschriebene Modder im Verdacht, seine Arbeit nur geklaut zu haben. In den GTA-Foren hat ein Nutzer einen ausführlichen Beitrag erstellt, der Teile des Codes der Redux-Mod den Codezeilen der bereits im letzten Jahr erschienenen Modifikation VisualV gegenüberstellt - und siehe da: Nicht nur in ihrem groben Erscheinungsbild, sondern teilweise auch in den gesetzten Werten, ähneln sich die Scripte mitunter dramatisch. Damit sieht es derzeit so aus, als habe Romito die Aspekte der Mod, die für verbesserte Wetter-, Licht-, Nebel- und andere Effekte verantwortlich waren, einfach für Redux übernommen.

So tauchen etwa neue Wolken, die so nicht im Hauptspiel vorhanden waren, mit nur leichten Änderungen auch im Redux-Code auf und auch die "reflection_quality"-Option, die für optimierte Reflektionen auf Autos und Gebäuden sorgt, hat es von VisualVs Textzeilen in Romitos Code geschafft. Allerdings vergleicht der Forennutzer auch Codezeilen, die in der Originalversion des Spiels etwa einige Schatten im Spiel ausstellt - diese werden im Code dennoch durch eine Zeile dargestellt, nur ihr Wert steht eben auf 0.0. Nun setzte der Macher der VisualV-Mod diesen Wert auf 1.0, aktivierte also die Schatten, und Romito tat dasselbe in seinem Redux-Code. Ob man hier im Fall einer bereits existenten Codezeile von Plagiarismus sprechen kann, oder ob Romito lediglich die gleiche Idee hatte, ist also fraglich.

Interessanterweise führt Romito die Mod VisualV sogar in den Credits auf seiner Seite auf - als "'Inspiration' für einige Wetter-Features." Die Anschuldigungen des Diebstahls kommen derweil nicht von ungefähr: Schon zwei frühere Grafikmodifikationen Romitos waren ähnlich Vorwürfen ausgesetzt gewesen. So hatte der Modder vor GTA 5: Redux etwa an der Grafikmod The Pinnacle of V für Rockstars Open World Spiel gearbeitet. Die Entwicklung war jedoch eingestellt worden, nachdem öffentlich Vorwürfe über geklaute Grafikelemente laut wurden. Die Schuld hatte Romito damals seinen freiwilligen Helfern gegeben, die ihn mit den gestohlenen Inhalten versorgt haben sollen.

via PCGamer