Wer GTA Online kennt, der weiß, dass man durch einen Trick im Pacific-Standard-Raubzug an sehr viel Geld kommen konnte.

Der Raubzug sieht eigentlich vor, dass man mit einem Motorrad vor der Polizei flüchten muss, was sehr schwer ist. Allerdings erlaubte es ein Bug, statt eines Motorrads einen gepanzerten Kuruma zu fahren, womit die Verfolgungsjagd kein Problem mehr darstellte und man die eine Million Dollar untereinander aufteilen konnte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Viele Spieler äußerten daraufhin ihren Unmut, denn es ist jetzt deutlich schwerer geworden, in GTA Online an viel Geld zu kommen.

Wie aber gerade das Import/Export-Update des Spiels zeigt, benötigt man sehr viel Geld, um an die neuen Fahrzeuge zu kommen. Manche Spieler glauben nun, dass Rockstar Games es absichtlich erschweren möchte, im Spiel auf eine schnelle Weise an Geld zu kommen, um die Shark Cards verkaufen zu können. Die Shark Cards kann man sich gegen echtes Geld kaufen, um sein Bankkonto im Spiel aufzubessern. Da der Pacific-Standard-Raubzug-Exploit jetzt nicht mehr vorhanden ist, bleibt den Spielern ohne viel Zeit oder Mitspieler, auf die sie sich bei den durchaus schwieriger Raubzügen verlassen können, nichts anderes übrig, als Geld in die Shark Cards zu investieren, wenn sie die neuen und teuren Items aus den Updates haben wollen.

Doch die Entscheidung von Rockstar Games kommt nicht nur schlecht an. Einige Spieler freuen sich auch, dass der Patch den Bug gefixt hat. Denn der Pacific-Standard-Raubzug war im Prinzip aufgrund des Exploits einer der wenigen, den die Spieler gemacht haben. Nun erhoffen sich viele, dass GTA Online wieder abwechslungsreicher wird.

Quelle: Kotaku