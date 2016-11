Schon seit über drei Jahren ist Rockstars Open-World-Hit Grand Theft Auto 5 inzwischen erhältlich, und während der Entwickler seine Spielerschaft stetig mit frischen Zusatzinhalten versorgt, sind es nicht nur die neuen DLCs, die Spieler noch immer beschäftigen. Ein Geheimnis in der Spielwelt von Blaine County hat der Spielerschaft tatsächlich seit Release Kopfzerbrechen bereitet, und nun könnte die Lösung endlich gefunden sein. Über Jahre hinweg ließ auf dem mysteriösen Wandbild an der Spitze des Mount Chiliad insbesondere das Symbol eines Jetpacks Spieler hoffen, wie schon in GTA: San Andreas auch in GTA 5 eines der begehrten Fluggeräte ergattern zu können - tatsächlich könnte sich das Geheimnis um die Wandmalerei nun als vergleichsweise trivial entpuppen.





Achtung, Spoiler! Nutzer Sir_Galehaut hat auf Reddit in äußerst umfangreicher Länge seine Theorie zu dem Mysterium präsentiert - grob heruntergebrochen ist er der Meinung, dass Spieler das Geheimnis des Wandgemäldes schon seit Jahren unbewusst gelöst haben. So soll die Malerei lediglich die Voraussetzungen präsentieren, die wir als Spieler erfüllen müssen, um auf der Spitze des Mount Chiliad ein Ufo zu sichten. Die unteren drei Symbole sollen dabei die drei Protagonisten des Spiels repräsentieren - Michael, der mehrmals im Spiel durch die Einnahme gewisser Substanzen mit Aliens in Berührung kommt, wird durch das Ufo dargestellt. Trevor, der ein Ex-Militärpilot ist, wird durch das geheime Militär-Experiment Jetpack repräsentiert. Während die beiden eine gemeinsame Vergangenheit in Ludendorff haben, dargestellt von einer verbindenden Linie, stößt Franklin als Jüngster im Bunde als Anfänger und damit quasi als Küken zur Gruppe hinzu - deswegen wird er mit einem Ei symbolisiert.

Der Rest des Wandgemäldes soll nun laut Sir_Galehaut den Handlungsverlauf von GTA 5 darstellen - die diversen Linien sollen dabei den Werdegang der Protagonisten und ihre Überschneidungen darstellen, während die X-Symbole wichtige Schlüsselmomente repräsentieren sollen. Einer davon ist unzweifelhaft der Punkt nahe dem Ende des Spiels, an dem man sich als Spieler entscheiden muss, ob alle Protagonisten das Ende des Abenteuers erreichen, oder einer das Zeitliche segnen soll. Und das soll laut Sir_Galehaut der Knackpunkt sein: Nur, wenn alle drei Protagonisten überleben, die Story zu 100 Prozent abgeschlossen wird und man sich auf die Aussichtsplattform des Mount Chiliad begibt, ist es möglich, das fliegende Ufo zu sichten. Die Wandmalerei soll nach dieser Theorie also lediglich die Bedingungen für eines der größten Easter-Eggs im Spiel dargelegt haben - demnach gibt es offenbar weder eine tiefere Bedeutung noch ein nutzbares Jetpack.

Quelle: Reddit via Gamestar