GTA 5: ​In den USA das verkaufsstärkste Spiel seit 1995

Grand Theft Auto 5 erschien erstmals im Jahr 2013 für die Konsolen PlayStation 3 und Xbox 360. Fast vier Jahre und weitere Umsetzungen für die Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One später, dominiert der "Open World"-Hit aus dem Hause Rockstar Games noch immer die Verkaufscharts - und hat in den USA tatsächlich so viel Umsatz eingefahren, wie kein anderes Videospiel in den vergangenen 22 Jahren.

Dies teilte der Analyst Mat Piscatella vom Marktforschungsunternehmen NPD Group laut Gamesindustry in einem inzwischen gelöschten Tweet mit. Kein Spiel soll sich seit Beginn entsprechender Marktuntersuchungen im Jahr 1995 so gut verkauft haben, wie Grand Theft Auto 5. "Nicht überraschend, aber immer noch erstaunlich", so schrieb Piscatella.

Bis heute wurden weltweit mehr als 80 Millionen Exemplare von GTA 5 ausgeliefert. Regelmäßige Updates und Gratisinhalte im Mehrspielermodus GTA Online sorgen auch fast vier Jahre nach der Erstveröffentlichung für eine lebendige Online-Welt und konstante Platzierungen in Verkaufscharts, etwa in der aktuellen Top 10 von Steam.

Der nächste große Rockstar-Titel ist das ursprünglich für den Herbst 2017 geplante, inzwischen aber auf das Jahr 2018 verschobene Red Dead Redemption 2. Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten rund um Grand Theft Auto 5 haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge. Erst kürzlich kündigte Rockstar das Update "Gunrunning" für GTA Online an.

Quelle: Gamesindustry