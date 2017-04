Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht - mittlerweile schon in der zweiten komplett in GTA 5 nachgestellten Folge der 80er-Jahre-Kultserie Knight Rider. Vor wenigen Tagen berichteten wir über das Fan-Projekt, in dessen Rahmen die erste Folge rund um Michael Knight (gespielt von David Hasselhoff) und sein sprechendes Auto K.I.T.T. erstellt wurde. Episode zwei ist nun auch da. Das Team des YouTube-Kanals "Zocker TV 2013" hat sich erneut richtig Mühe gegeben und die komplette Folge so detailgetreu wie nur möglich in GTA 5 nachgestellt. Das 45 Minuten lange Ergebnis mit der deutschen Tonspur könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Auf YouTube kommt die zweite Folge von Knight Rider in GTA 5 bisher gut an und hat 146 Likes gesammelt. Sollten es über 500 werden, können wir uns auf eine weitere Folge freuen.

Knight Rider handelt vom sprechenden Wunderauto K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand) und seinem Fahrer Michael Knight, die im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung gegen Unrecht und Verbrechen kämpfen. Die Krimi-Action-Serie wurde von 1982 bis 1986 produziert, war sehr beliebt und verhalf David Hasselhoff zum internationalen Durchbruch. Spätere Versuche der Wiederbelebung - Team Knight Rider (1997 - 1998) und Knight Rider (2008) konnten jedoch nicht an den Erfolg der originalen Serie anknüpfen und wurden recht schnell wieder eingestellt.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu GTA 5 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie euch die zweite Folge von Knight Rider in GTA 5 gefällt und ob ihr euch weitere Folgen wünscht, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben.