Passend zur Jahreszeit hat Entwickler Rockstar Games das Weihnachts-Update für den Online-Modus von Grand Theft Auto 5 veröffentlicht. Neben den bekannten festlichen Inhalten - darunter ein Weihnachtsbaum in eurem Apartment, weihnachtliche Kleidung und die Möglichkeit einige Schneeflocken in der Welt von Los Santos zu entdecken - dürfen sich alle Spieler auf viele weitere Neuerungen freuen. In den entsprechenden Geschäften von GTA Online stehen Spielern viele verschiedene festliche Items ohne jegliche Kosten zur Verfügung, auch die Masken im Lebkuchenmann- und Santa-Design können wieder erworben werden. Auf Twitter hat Nutzer therealjackster einen Screenshot der Liste der kostenlosen Items hochgeladen.



Eine Woche nach der Veröffentlichung des Import/Export-Update wurde der Export-Preis der gestohlenen High-End-Fahrzeuge mit dem neuen Update um insgesamt 50.000 Dollar erhöht. Dabei handelte es sich um einen großen Wunsch der Community. Die Fahrzeuge Nero und Nero Custom, die vor wenigen Tagen im Internet aufgetaucht sind, können nun ebenfalls bei Benny's erworben werden. Darüber hinaus gibt es 25 Prozent Rabatt auf benutzerdefinierte Apartments, Pfahl-Häuser, dem Shotaro Bike, dem Compact Grenade Launcher, dem Compact Rifle und der Mini SMG. Weitere Meldungen, Tipps und Videos zu Grand Theft Auto 5 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7