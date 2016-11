GTA 5: Was passiert, wenn 100 Leute in einen Rotor fallen?

Was passiert, wenn 100 Leute in Grand Theft Auto 5 in einen Rotor eines Helikopters fallen? Dieser Frage geht YouTuber Sernandoe nach, der das Experiment auf seinem Kanal der Öffentlichkeit präsentiert. Ihr habt richtig gelesen: Diesmal handelt es sich nicht um den bisherigen Experten auf dem Gebiet, RZED, sondern um einen Nachahmer. Mittlerweile haben auch andere YouTuber die Beliebtheit der Reihe "Was passiert, wenn 100 Leute..." erkannt und veröffentlichen derartige Clips.

Im Video ist zu sehen, wie Sernandoe eine ganze Menge Leute auf eine Plattform setzt und sie nach und nach in den Rotor eines Helikopters fallen lässt. Zum Ende lässt er dann ganze 100 Bewohner von Los Santos auf einmal ins Vergnügen stürzen. Sernandoe hat übrigens noch viel mehr Videos zu Grand Theft Auto 5 veröffentlicht, die sich auf seinem Channel ansehen lassen. Den Link zu seinem Kanal findet ihr im ersten Absatz des Textes. Das Helikopter-Video könnt ihr euch direkt bei uns ansehen. Klickt einfach auf den Play-Button am Ende dieser Zeilen.

Übrigens: Rockstar Games hat ein brandneues Update für das Action-Adventure veröffentlicht. Dieses führt einerseits das futuristische Motorrad Nagasaki Shotaro und den Deadline-Spielmodus ein, den ihr ab sofort ausprobieren könnt. Die Nagasaki Shotaro ist offenbar der Science-Fiction-Filmreihe TRON entnommen. Genug Energie vorausgesetzt, ziehen die Bikes eine beeindruckende Lichtspur hinter sich her. Zu kaufen gibt es die Motorräder bei Legendary Motorsport, inklusive des neuen Deadline-Outfits. Einzige Voraussetzung: Ihr holt euch das Update! Neugierig? Schaut auf unsere Themenseite zum Rockstar Blockbuster und lest dort alle Details nach.