GTA 5 Online: Waffenhandel in Gunrunning - Startet ins große Waffen-Business

Spieler von GTA 5 Online erhalten Zugriff auf einen neuen DLC: Gunrunning steht kostenlos als Download bereit. Nach Angaben der Entwickler sei der Zusatzinhalt einer der umfangreichsten, die je für die Open-World-Action veröffentlicht wurden. Im DLC startet ihr eure Karriere im illegalen Waffenhandel im Süden San Andreas. Bevor ihr mit dem Business ordentlich Geld verdient, benötigt ihr einen Bunker - die unterirdischen Festungen sind ebenfalls neu. Sie dienen als Operationsbasis für alle Aktivitäten rund um den Waffenschmuggel in GTA 5 Online. Jeder Bunker ist mit einem Computer-Terminal ausgestattet, über das ihr auf das Disruption Logistics-Netzwerk zugreifen könnt.

Waffenhandel in GTA 5 Online starten - Die große Kohle winkt

Startet euer Waffenhandel-Business im Gunnring-DLC für GTA 5 Online. Quelle: Rockstar Games Startet als CEO, MC-President oder VIP eine Vorbereitungsmission, um Rohstoffe zu beschaffen. Anschließend könnt ihr eure Angestellten mit der Produktion von Waffen oder der Erforschung von Verbesserungen beauftragen oder sie anweisen, sich mit beiden Bereichen gleichermaßen zu beschäftigen. Im späteren Spielverlauf wächst euer Lagerbestand. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr die Gewinne eures Unternehmens einfahren, indem ihr die Ware an interessierte Käufer in Los Sontos verkauft. Damit der Einstieg in den Waffenhandel in GTA 5 Online einfacher fällt, wurde das benötigte Guthaben bei der Maze Bank für eine Registrierung als VIP auf 50.000 GTA-Dollar gesenkt.

Die unterirdischen Verstecke bieten dabei mehr Optionen, wie Rockstar erklärt. "Sobald ihr euch bei Maze Bank Foreclosures eine passende Immobilie ausgesucht habt, könnt ihr einen von verschiedenen Stilen auswählen. Fügt einen Schießstand hinzu (und tretet dort gegen bis zu drei andere Spieler an), Privaträume, einen Waffenschrank und auf eure Bedürfnisse zugeschnittene Beförderungsmittel." Wollt ihr eure Operationen in GTA 5 Online ausdehnen, kann der Bunker auch eine komplett straßentaugliche mobile Kommandozentrale beherbergen. Die rollenden Festungen kauft ihr bei Warstock Cache and Carry - gegen das nötige Kleingeld, versteht sich. Die Kommandozentrale bietet Platz für drei Module. Die nutzt ihr etwa für ein Befehlszentrum, für persönliche Annehmlichkeiten wie Privaträume oder für interne Werkstätten.

Neue Klasse motorisierter Chaosstifter

Mit dem DLC gibt's auch eine Vielzahl neuer Fahrzeuge. Quelle: Rockstar Games Mit dem Gunrunning-DLC bringt Rockstar Games auch neue Fahrzeuge in die Spielwelt von GTA 5 Online. "Sechs bewaffnete, für militärische Zwecke geeignete Todesmaschinen geben euch eine breite Palette kreativer Lösungen an die Hand, um eure Gegner in jeder erdenklichen Kampfsituation in die Knie zu zwingen. Jedes der Fahrzeuge kann mit exklusiven Modifikationen aufgerüstet werden, die durch euer Forschungspersonal freigeschaltet und über das Fahrzeugwerkstatt-Modul installiert werden", kommentieren die Entwickler. Zu den neuen Fahrzeugen zählen der MTW, Dune FAV, Halbkettenfahrzeug, Oppressor, Bewaffneter Tampa und Flak-Anhänger. Schließt ihr nach und nach Versorgungsmissionen ab, lassen sich über die mobile Kommandozentrale mobile Operationen freischalten und starten. Schließt ihr alle ab, schaltet ihr den vergünstigten Einkaufspreis bei Warstock frei.

MK-II-Waffen aufrüsten

Durch Mk-II-Verbesserungen wird eine große Auswahl taktischer Modifikationen ermöglicht, die exklusiv in der Waffenwerkstatt eurer mobilen Kommandozentrale verfügbar sind. Die Mk-II-Varianten der Pistole, der MP, des schweren Scharfschützengewehrs, des Sturmgewehrs und des Karabiners bieten zahlreiche neue Optionen, darunter neue Magazine mit Brand- und Hohlspitz-Munition. Ihr könnt auch Nachtsicht-, Wärmebild- oder holografische Visiere, neue Griffe, Schalldämpfer, Mündungsbremsen, Lackierungen, Tönungen und vieles mehr hinzufügen.

Mit dem Gunrunning-DLC veröffentlicht Rockstar Games auch neue Bekleidung, Tattoos und Frisuren für GTA 5 Online. Mit dabei sind Tarnparkas, Ex-Militär-Barette, strapazierfähige Kampfstiefel, blutrünstige Tattoos und kurzgeschorene Frisuren.

Quelle: Rockstar Games