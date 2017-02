Rockstar Games lockt mit zahlreichen Boni für GTA 5 Online. Bis zum 13. Februar sacken Spieler des Mehrspieler-Parts von Grand Theft Auto 5 doppelte GTA-Dollar und RP bei den drei Spielmodi Juggernaut, Vehicle Vendetta und Lost vs Damned ein. "Ihr könnt euch direkt in die Sause mit doppelten GTA-Dollar stürzen, indem ihr die spezielle Spieleliste mit Vehicle Vendetta II, Deadline IV und Power Play III ladet", teilt Rockstar Games mit.

Im Rahmen der Aktion wartet außerdem ein Rabatt von 50 Prozent auf Executives-Büros und 25 Prozent Rabatt auf Fahrzeug-Lagerhäuser. Ferner solltet ihr bei Ammu Nation vorbeischauen: Die Waffenläden geben derzeit einen Preisnachlass von 25 Prozent auf alle Pistolen, Scharfschützengewehre und leichte Maschinengewehre. Rabatte gibt's aktuell unter anderem auch bei Legendary Motorsport, Benny's Original Motor Works und Los Santos Customs.

Der Zeitplan für die nächsten Premiumrennen in GTA 5 Online steht ebenfalls schon fest. Bis zum 6. Februar nehmt ihr an "La Ola" (Principe Diabolus erforderlich) teil, vom 7. bis 13. Februar an "Vespucci". Bei den Premiumrennen erhalten die drei Erstplatzierten GTA-Dollar-Preisgelder; alle Teilnehmer streichen dreifache RP ein. Haltet außerdem Ausschau nach den Zeitrennen. Bis zum 5. Februar nehmt ihr an "Entwässerungskanal" teil, vom 6. Februar bis 12. Februar an "Chiliad bergauf".

Charakter-Transfer nur noch für kurze Zeit möglich

Rockstar Games teilt mit, dass die Möglichkeit zum Charakter-Transfer nur noch für kurze Zeit möglich ist. "Falls ihr eure Charaktere und euren Spielfortschritt noch nicht von PlayStation 3 oder Xbox 360 auf PlayStation 4, Xbox One oder PC übertragen habt, dann wird es jetzt höchste Zeit", schreiben die Entwickler. Den Infos zufolge endet die Möglichkeit am 6. März 2017.

In der Mitteilung geht Rockstar Games außerdem auf die Cheater-Thematik in GTA 5 Online ein. "Wir möchten uns bei allen Spielern auf der ganzen Welt für ihre andauernde Wachsamkeit bedanken, die uns dabei hilft, hart und entschieden gegen Cheater und böswillige Hacker vorzugehen", kommentieren die Entwickler. Spieler können Cheater über das entsprechende Menü in GTA 5 Online melden. Die Entwickler dazu: "Bitte meldet sie uns über das entsprechende Menü im Spiel. Wir sind weiterhin entschlossen, die Spielumgebung so fair wie möglich für alle Spieler zu halten und verbessern laufend unsere Möglichkeiten, Cheater zu ermitteln und zu sperren." Dazu zählen unter anderem RP-Booster und Spieler, die gemoddete Money Lobbies bewerben und an ihnen teilnehmen, sowie diejenigen, "die im Spiel Mods benutzen, um anderen Spielern online das Leben schwer zu machen".

Elf Millionen neue CEO-Organisationen im Dezember 2016

In der Mitteilung bedanken sich die Entwickler außerdem bei den Spielern von GTA 5 für ein "unglaubliches 2016". Der Dezember 2016 sei dabei der erfolgreichste Monat im gesamten vergangenen Jahr gewesen. "Für Spieler auf PS4, Xbox One und PC bedeutet das allein im Dezember elf Millionen neue CEO-Organisationen, 13 Millionen gespielte Stuntrennen, 15 Millionen Runden Juggernaut, 24 Millionen neugegründete Motorrad-Clubs und zehn Milliarden durchgeführte Fahrzeug-Modifikationen, "plus tonnenweise weitere kriminelle Aktivitäten, die jeden Tag stattfinden". Viele weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu GTA 5.