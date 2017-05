GTA 5 Online: Viel Geld und RP bekommen - Neue Boni bekannt

Schnell Geld in GTA 5 Online verdienen - in den kommenden Tagen wieder möglich! Rockstar Games gibt neue Boni für den Mehrspieler-Modus des populären Action-Adventures bekannt. Dabei gibt es viele verschiedene Wege, wie ihr eure Kassen ordentlich auffüllen könnt. Bis zum 25. Mai erhaltet ihr etwa doppelte GTA-Dollar und RP in Juggernaut und Resurrection. Wer sich lieber hinters Steuer setzt, verdient sich jede Menge Moneten in allen Stunt- oder Spezialfahrzeug-Rennen in GTA 5 Online.

Zusätzlich winken bis zum 25. Mai jede Menge Rabatte, etwa auf Fahrzeuge aus Cunning Stunts: Special Vehicle Circuit. Einen Nachlass in Höhe von 25 Prozent wartet auf die Flitzer, Hijak Ruston, Progen GP1, Pegassi Infernus Classic und Grotti Turismo Classic. Ein Rabatt von 25 Prozent gibt's außerdem auf folgende Fahrzeug-Modifikationen in GTA 5 Online: Getriebe-Upgrades, Bremsen, Auspuffe, Spoiler, Motor-Upgrades und Turbo-Upgrades. "Und schließlich könnt ihr eurem Look auf der Rennstrecke den letzten Schliff verleihen - mit 25 Prozent Rabatt auf alle Cunning Stunts-Kleidungsstücke", ergänzt Rockstar Games.

Zeitpläne für Premium- und Zeitrennen

Die Zeitpläne für die neuen Premium- und Zeitrennen in GTA 5 Online stehen ebenfalls schon fest. vom 16. bis 22. Mai düst ihr in "Der Looping" für den Rocket Voltic um jede Menge Kohle. Das Zeitrennen für diesen Zeitraum heißt "Chiliad bergab". Vom 23. bis 29. Mai fahrt ihr in "Hürdenlauf" für den Ruiner 2000 auf die vorderen Plätze. Als Zeitrennen kündigt Rockstar "Del Perro Pier" an.

Premiumrennen startet ihr über die App "Schneller Job" auf dem Ingame-Smartphone oder über den gelben Auslöser am Legion Square gestartet. Die drei Erstplatzierten erhalten üppige GTA-Dollar-Gewinne und alle Teilnehmer bekommen dreifache RP. Um an Zeitrennen teilzunehmen, setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und holt euch eine schöne GTA-Dollar- & RP-Belohnung. Tipps für Spätstarter in GTA 5 Online findet ihr unter diesem Link.