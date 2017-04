Rockstar Games veröffentlicht heute einen neuen DLC für GTA 5 Online. Mit dem kostenlosen Zusatzinhalt Tiny Racers bringt Rockstar Games klassische GTA-Action zurück auf die Bildschirme. In Tiny Racers liefern sich Spieler heiße Retro-Stuntrennen aus der Top-Down-Sicht. Ihr seht euer Fahrzeug und auch jene der Gegner also aus einer erhöhten Vogelperspektive.

Das Ganze erinnert nicht nur an die ersten GTA-Spiele, sondern auch an den Klassiker Micro Machines. Wie sich Tiny Racers in GTA 5 Online spielt, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das nachfolgende Video. Der Gameplay-Clip zeigt mehr als 40 Minuten Spielszenen aus dem heute zum Download erhältlichen Zusatzinhalt - perfekt, um sich auf den Release einzustimmen.

"Macht euch bereit für eine Neuinterpretation klassischer Grand Theft Auto-Action - in Tiny Racers, einem brandneuen Modus, der am 25. April erscheint", kommentierten die Entwickler zur Ankündigung. Viele weitere News, Videos und Hintergründe findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu GTA 5.

Dort halten wir euch auch mit den jeweils aktuellen Infos der Boni und Premiumrennen in der Online-Spielwelt von GTA 5 auf dem Laufenden. Zuletzt führte Rockstar Games unter anderem die beiden Edel-Flitzer Turismo Classic und Infernus Classic in Grand Theft Auto 5 Online ein. Ein wenig später veröffentlichter Patch behob unter anderem Fahrprobleme mit den neuen Karossen. Spieler hatten berichtet, bei Linkskurven schnell die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren.