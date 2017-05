Terminator 2 in GTA 5: Eine Stunde des Films im Spiel nachgestellt

Die PC-Version des ungebrochen populären Grand Theft Auto 5 wartet mit einem umfangreichen Video-Editor auf, den sich Spieler zunutze machen können, um ausgefeilte "Machinima"-Videos zu produzieren. Dass dabei allerdings jemand hingeht, und einfach mal einen Großteil des Actionfilms Terminator 2 nachbaut, hätte sich wohl auch Rockstar Games nicht erträumen lassen.

Knapp über eine Stunde lang ist der Film des russischen Youtube-Kanals Kramer's Media, der bereits so einige GTA-5-Videos vorzuweisen hat. Und spätestens, wenn der kleine John Connor auf einem Motorrad durch die Kanäle von Los Santos - Pardon, Los Angeles - heizt, herrscht auch hier dezente Gänsehautgefahr für Kenner und Fans des Originalfilms aus dem Jahr 1991.



Um Terminator 2 in GTA 5 umzusetzen, wurden offenbar diverse Modifikationen und zusätzliche Modelle verwendet. Leider existiert das aufwendige Video nur in russischer Sprache - und in der Kommentarsektion ihres Video haben sich die Macher bereits geäußert, dass sich das wohl auch nicht ändern wird. Zumindest eine Fassung mit englischsprachigen Untertiteln wird aber wohl in Betracht gezogen.

Grand Theft Auto 5 ist seit dem Jahr 2013 erhältlich, und hat sich seitdem als Verkaufsschlager hartnäckig in den Spielecharts und als Basis für kreative Fanvideos an vorderster "Machinima"-Front gehalten. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten und diverse Fankreationen besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zu Grand Theft Auto 5.

