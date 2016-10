"Können 100 Passagiere eine Yacht versenken?", diese Frage stellte sich YouTuber und leidenschaftlicher Spieler RZED als nächstes in seiner Sammlung der kuriosen Experimente in GTA 5. Nach zahlreichen durchgeführten Experimenten im Open-World-Action-Spiel von Rockstar, wie beispielsweise "Können 100 Panzer einen Zug aufhalten?", "Können 100 Leute auf einem Flugzeug stehen?" oder "100 Fußgänger vs. Straßenbahn", begab sich RZED ins kühle Nass und stellte eine Yacht mit 100 Passagieren auf die Probe. Um das schwimmende Ungetüm überhaupt zum Fahren zu bringen, musste eine Mod eingesetzt werden.

Das Experiment startet vielversprechend und eine Reise auf dem vollbeladenen Schiff beginnt. Dann jedoch verliert die Yacht an Geschwindigkeit und fängt an zu Sinken wie die Titanic.Doch seht euch das Spektakel am besten selber in dem Video unterhalb dieses Artikels an. Viel Spaß! Wenn auch ihr schon waghalsige oder verrückte Experimente in GTA 5 ausprobiert habt, lasst es uns doch wissen! Nutzt die Kommentarfunktion und schreibt uns eure Meinung zu diesem Experiment und was ihr bisher schon alles erlebt habt.



Rockstar erweitert sein Open-World-Blockbuster kontinuierlich mit neuen Inhalten. Seit wenigen Wochen steht beispielsweise der Biker-DLC bereit, der GTA Online mit neuen Motorrädern, Waffen, Klamotten und Gebäuden erweitert. Weiterhin ist vor Kurzem ein Fahrplan für DLCs bis 2020 aufgetaucht, der zahlreiche angeblich geplante Erweiterungen für GTA 5 Online beinhaltet. Mehr interessante News, Infos, Screenshots und Videos zu GTA 5 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Dort sind auch noch weitere verrückte Experimente von RZED.

Quelle: YouTube