GTA 5: Spieler findet abgebranntes Horror-Haus, in dem es spukt

3 Jahre nach Release von Grand Theft Auto 5 finden Spieler immer noch Geheimnisse, die kein anderer vor ihnen entdeckt hat - zumindest weiß man davon nichts. Jetzt ist ein neues Video aufgetaucht. In diesem entdeckt ein Spieler ein abgebranntes Haus, in dem ein Baby schreit. Wer die Singleplayer-Kampagne gespielt hat, erinnert sich vielleicht an das Gebäude, das der Brutalo-Charakter Trevor in Brand steckte - in genau dieses Haus kehrt der YouTuber zurück.

Allerdings bezweifeln viele Zuschauer die Echtheit des Videos. Einige vermuten, dass das Baby-Geschrei nachträglich hinzugefügt wurde. Andere vermuten einen Bug, der in Grand Theft Auto 5 "sein Unwesen treibt." Wiederum andere User sind von der Echtheit des Clips überzeugt und der Meinung, dass Rockstar viele dieser Eastereggs und Entdeckungen in den Open World-Blockbuster eingebaut hat. Was glaubt ihr? Handelt es sich bei der Entdeckung tatsächlich um ein Horror-Haus, für das Trevor verantwortlich ist? Oder ist das alles nur Humbug?

Laut den Kommentaren unter dem Video kann man das abgebrannte Haus nicht nur im Singleplayer-Modus besuchen. Auch im Online-Part des Action-Adventures lässt sich das Gebäude aufsuchen. Was meint ihr, schaut ihr euch die Sache selber an? Hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und verratet uns, was ihr entdeckt habt. Weitere News, Tipps, Tricks und Infos zum Rockstar-Kracher findet ihr wie gewohnt auf unsere umfangreichen GTA 5-Themenseite, die ihr nach einem Klick erreicht. Das Video zum Horror-Haus seht ihr nachfolgend im YouTube-Stream.