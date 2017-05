GTA 5: ​Schnell Geld verdienen - Heists aktuell besonders lukrativ

Rockstar lockt Spieler auf die Straßen von GTA 5 Online. Bei derzeitigen Bonuszahlungen winkt die doppelte Anzahl an GTA-Dollar und RP. Die zusätzliche Kohle sackt ihr bei den lukrativen Raubüberfällen in GTA 5 Online ein. Wer einen der fünf Heists bis zum 15. Mai 2017 erfolgreich abschließt, darf sich also auf einen saftigen Bonus freuen. Zu den kooperativ zu spielenden Missionen zählen "Der Fleeca-Überfall", "Der Gefängnisausbruch", "Der Humane-Labs-Raubüberfall", "Serie-A-Finanzierung" und "Der Pacific-Standard-Überfall".

Für die Heists müsst ihr nicht zwingend Teil einer Crew sein, aber Kommunikation und Koordination zwischen den Teilnehmern sind wichtig, um einen Heist erfolgreich abzuschließen. Trommelt also eure Freunde zusammen und sackt die zusätzlichen Moneten in GTA 5 Online ein. Die erworbenen Goldtaler investiert ihr etwa in neue Fahrzeuge, Apartments und Büros.

"Und vergesst nicht, alle anderen noch aktiven Rabatte und Boni in GTA 5 Online zu nutzen, wie doppelte GTA-Dollar und RP für Biker-Clubhaus-Missionen, Bonus-Auszahlungen für Spezialfracht-Lieferungen, 25 Prozent auf ausgewählte Fahrzeuge und mehr", schreibt Rockstar in der aktuellen Mitteilung. Die Liste mit den aktuellen Rabatten in GTA 5 Online findet ihr unter diesem Link.

GTA 5 Online: Mehr Geld mit Premiumrennen

Zusätzlich gibt Rockstar Games das Spezialfahrzeug-Premiumrennen für diese Woche bekannt: "Strandparty" für den Blazer Aqua. Startet Premiumrennen über die App "Schneller Job" auf eurem Ingame-Smartphone oder über den gelben Auslöser am Legion Square und sichert euch so die Chance auf üppige GTA-Dollar-Gewinne für die drei Erstplatzierten und dreifache RP für alle Teilnehmer. "Raton Canyon" heißt hingegen das Zeitrennen in dieser Woche. Setzt einen Wegpunkt zur Markierung auf eurer Karte und fahrt in den violetten Auslöser. Unterbietet die Zeitvorgabe, um euch weitere GTA-Dollar- sowie RP-Gewinne zu sichern.