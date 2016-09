Selbst Modder sind heutzutage Ziele von fiesen Hacker-Angriffen. Das vermeldete jedenfalls Josh Romito, der ursprünglich schon im August 2016 seine umfangreiche Grafik-Politur für GTA 5 veröffentlichen wollte. Die Mod soll unter anderem für mehr Authentizität im Spiel sorgen - dazu zählen beispielsweise Anzeigen und Werbetafeln realer Produktmarken. Auch die KI des Spiels wurde in der Mod überarbeitet. Und natürlich gilt vor allem in puncto Grafik, dass die Modifikation für noch besseren Augenschmaus sorgen soll. Im Trailer zur Mod zeigte Romito mit tollen Bildern, wie die Redux-Mod für eindrucksvolle Schatten-, Licht- und Partikeleffekte sorgt. Nach dem angeblichen Hacker-Angriff verschob sich der Release von GTA 5 Redux auf den heutigen 16. September 2016. Doch bislang ist die Mod-Webseite von Romito nur schwer oder gar nicht erreichbar, da es wohl Traffic-Probleme gibt. Doch dank eines Reddit-Channels für Grand Theft Auto 5 gibt es inzwischen einen Alternativ-Link, über den sich die 3,3 GB große Mod für GTA 5 kostenlos downloaden lässt.

Mit der Redux-Mod soll GTA 5 so gut wie noch nie zuvor auf dem PC aussehen (3). Quelle: PC Games Wir versuchen natürlich, euch so zeitnah wie möglich mehr zur Mod zu berichten, nachdem wir sie über's Wochenende hoffentlich problemlos zum Laufen bekommen. Über die exakten Mindestanforderungen in Sachen Hardware schwieg sich Romito bislang beispielsweise aus. Auf seinem YouTube-Kanal ist jedoch ersichtlich, welche Specs sein für die Mod genutztes PC-System besitzt:

i7 4790k

SLI GTX 980's

16gb 2400mhz RAM

840 Evo SSD(4-way raid 0)

XB280HK 4K G-sync monitor

Mehr zu Grand Theft Auto 5 findet ihr auf unserer Themenseite.