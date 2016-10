GTA 5 Online: Rabatte, Boni und zusätzliche GTA-Dollar bis zum 24. Oktober

Der Bikers-DLC bringt neue Inhalte für GTA 5 Online. Mit dem jüngsten Update kamen zwei Fahrzeuge und eine weitere Immobilie hinzu. In einer Mitteilung erklärt Rockstar Games, dass Spieler ab sofort bis zum 24. Oktober eine Reihe neuer GTA Online-Rabatte nutzen und Belohnungen freischalten können. Wer sich in den nächsten beiden Wochen zu einem beliebigen Zeitpunkt in GTA 5 Online anmeldet, erhält einen Western-Hoodie. Außerdem sacken Spieler doppelte GTA-Dollar und RP im neuen Gegner-Modus "Slipstream" sowie in einer speziellen Spieleliste mit doppelten GTA-Dollar und RP und einer Auswahl an Stuntrennen ein.

Sollte euer in GTA 5 Online gegründeter Motorradclub Verstärkung benötigen, lohnt ein Besuch bei Lester und Merryweather: Die Preise für ihren gesamten Dienstleistungskatalog wurden um die Hälfte reduziert. Alle, die ihren Fahrzeugen eine neue Optik verpassen wollen, erhalten bei Los Santos Customs 25 Prozent Rabatt auf Umlackierungen, Reifenqualm, Felgen und Turbos. Und Ammu-Nation gewährt 25 Prozent Rabatt auf Gewehrmunition, Farbtöne, Körperpanzerung, Wurfgeschosse sowie Trommel- und Kastenmagazine.

Innerhalb des Bonuszeitraums sind zwei Premiumrennen im Angebot. Bis zum 17. Oktober nehmt ihr an "Waldlauf" (nur für Motorräder) teil. Vom 18. bis 24. Oktober trotzt ihr in "Doppellooping" mit Supersportwagen der Schwerkraft. Alle Teilnehmer in Premiumrennen verdienen dreifache RP und haben die Chance auf GTA-Dollar-Preise, wenn sie als Erster, Zweiter oder Dritter ins Ziel kommen. Bis zum 17. Oktober erhaltet ihr außerdem GTA-Dollar-Cashback-Boni auf die CashCards "Bullenhai", "Der Weiße Hai", "Walhai" und "Megalodon".