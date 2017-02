GTA 5: NPCs provozieren Unfälle - Spieler wittern Verschwörung

Haben sich die NPCs in GTA 5 Online gegen die Spieler verschworen? Was sich zunächst albern anhört, beschäftigt die Community rund um Grand Theft Auto 5 bereits seit knapp einem Jahr. Und es hat den Anschein, als sei der Grund gar nicht soweit hergeholt. Stein des Anstoßes ist das aggressive Fahrverhalten der Bewohner von Los Santos. Mit den in der Vergangenheit aufgespielten Updates haben sich die NPCs zu regelrechten Kamikaze-Fahrern entwickelt, die Spielern vorsätzlich Schaden zufügen, indem sie sie zum Beispiel von der Straße drängen. Fans versuchen diese Theorie mit vermeintlichen Beweisvideos und animierten Bildern zu erhärten. Eine Kostprobe findet ihr unterhalb dieser Zeilen, weitere sehenswerte Beispiele hat das Online-Blog Kotaku rausgesucht.



Die verrückt spielende KI ist Gegenstand zahlreicher Diskussionen auf Reddit und in Fan-Foren. Langjährige Fans von GTA 5 kommen zur Schlussfolgerung, dass die irren NPC-Fahrer nicht dem Zufall entspringen. Sie tippen eher darauf, dass dies eher ein Kalkül von Entwickler Rockstar Games ist und jene die Aggressivität der computergesteuerten Fahrer klammheimlich angehoben haben - wissend, dass Fahrzeugschäden Spielern virtuelle Rockstar-Dollar kosten. Um für die von NPCs provozierten Unfälle finanziell aufzukommen, müssten Spieler in GTA Online nämlich vor allem eines: Kohle verdienen und damit weiterspielen. Oder aber im Ingame-Shop Echtgeld für Shark Cards löhnen. Konkrete Beweise für diesen schweren Vorwurf fehlen.

Das Online-Blog Kotaku sprach für einen ausführlichen Bericht über diese Verschwörungstheorie mit Spielern, die in der Vergangenheit den Spielcode von Grand Theft Auto 5 dahingehend nach möglichen Hinweisen durchforstet haben. Ausgehend von ihren Schilderungen, bleiben zwei Erklärungsversuche übrig: So könnten die in Updates aufgespielten Bugfixes für GTA Online als unerwünschte Nebenwirkung dieses Fahrverhalten produziert haben. Frei nach dem Motto: "Behebe eine Sache und eine andere verhält sich danach möglicherweise komplett anders." Die zweite Erklärung zielt auf den Faktor Mensch ab. Demnach würde die KI tatsächlich panisch reagieren und Unfälle provozieren, jedoch nur, wenn sich die Spieler unberechenbar verhalten würden und beispielsweise wild um sich ballern. Eine wirkliche Aufklärung des Sachverhalts könnte nur durch ein Statement von Rockstar erfolgen.

Quelle: Kotaku