Hersteller Rockstar Games hat einen weiteren Modus für GTA 5: Online angekündigt. In "Tiny Racers" liefern sich die Spieler heiße Retro-Stuntrennen aus der Top-Down-Sicht. Ihr seht euer Fahrzeug und auch jene der Gegner also aus einer erhöhten Vogelperspektive. Das erinnert stark an den Klassiker Micro Machines beziehungsweise dessen inoffizielle Fortsetzung Toybox Turbos. Der "Tiny Racers"-Modus wird am 25. April per Update ergänzt. Der Download wird wie üblich gratis sein.

Während Rockstar den Online-Modus seines Open-World-Megahits GTA 5 also nach wie vor regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt, darf die Hoffnung auf eine Singleplayer-Erweiterung wohl so langsam endgültig begraben werden. Zwar gab es immer wieder einmal Gerüchte. Diese stellten sich aber wiederholt als Hirngespinste heraus. Für diesen Herbst hat Rockstar außerdem Red Dead Redemption 2 in der Pipeline. Auch das "Western-GTA" bekommt einen Online-Modus spendiert. Viele weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu GTA 5.