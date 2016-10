GTA 5: Online-Erweiterung Bikers steht zum Download bereit

Rockstar Games hat die nächste Online-Erweiterung für GTA 5 veröffentlicht. In "Bikers", so der Titel, könnt ihr eine illegale Motorradgang gründen. Dafür stehen jede Menge neuer Fahrzeuge, Gebäude, Waffen und Kleidungsstücke zur Auswahl. Außerdem gibt es neue Gameplay-Elemente und Modi. Das kostenlose Bikers-Update bringt knapp 2 Gigabyte auf die Waage und ist nur auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Last-Gen-Konsolen werden schon seit einiger Zeit nicht mehr mit neuen Inhalten versorgt.

Wer sich wenig um den Online-Modus von GTA 5 schert, wartet vielleicht auf eine Singleplayer-Erweiterung. Trotz hartnäckiger Gerüchte hat Rockstar nach wie vor nichts in dieser Richtung angekündigt. Inzwischen darf wohl zu Recht bezweifelt werden, dass da überhaupt noch etwas kommt. Immerhin hat GTA 5 nun schon über drei Jahre auf dem Buckel. Das extrem erfolgreiche Open-World-Spektakel ist Mitte September 2013 für PS3 und Xbox 360 erschienen. Umsetzungen für weitere Plattformen folgten im November 2014 (PS4, Xbox One) und im April 2015 (PC). Weitere Informationen findet ihr auf unserer Themenseite zu GTA 5.