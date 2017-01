GTA 5 Online: Neues Premiumrennen, Boni auf Biker-Clubhaus-Missionen

Rockstar Games kündigt neue Boni und Aktionen für GTA 5 Online an. "Zusätzlich zu Collection Time bekommen MCs und Organisationen eine weitere Möglichkeit, sich ordentlich die Taschen vollzustopfen - bis einschließlich 30. Januar gibt es doppelte GTA$ & RP für Biker-Clubhaus-Missionen und Spezialfahrzeug-Aufträge in GTA 5 Online", teilen die Entwickler auf ihrer Webseite mit. Bis zum 30. Januar winkt außerdem ein Rabatt von 25 Prozent auf folgende Artikel: Benny's-Upgrades, Renovierung von Firmengaragen, Renovierung von Firmen-Tuningwerkstätten, Biker-Geschäftsimmobilien und alle Import/Export-Tattoos

Mit Chiliad wartet darüber hinaus ein neues Premiumrennen in GTA 5 Online auf euch. Rockstar Games dazu: "Durchquert in Chiliad, dem aktuellen Premiumrennen bis zum 30. Januar, das Gebiet, das für gewöhnlich Totenkulten und Hippies vorbehalten ist. Landet in diesem kontaktlosen Punkt-zu-Punkt-Rennen für Supersportwagen unter den Top 3 und sichert euch amtliche GTA$-Preise." Unabhängig von eurer Platzierung erhaltet ihr immer die die dreifache RP-Anzahl. Um am Rennen teilzunehmen, wählt ihr "Schneller Job" auf eurem Ingame-Smartphone aus. Alternativ fahrt ihr zur gelben Markierung am Legion Square.

Die Aktionen folgen dem jüngsten Update für GTA 5, das neben dem neuen Fahrzeug "Dewbauchee Specter" auch eine neue Spielvariante für den Adversary-Modus mitbringt. In "Collection Time" erhaltet ihr für das Umlegen eines Gegenspielers einen Punkt - das Team, das alle Punkte 30 Sekunden lang hält, gewinnt die Runde.