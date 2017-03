Das Ziel des Mod-Teams OpenIV ist es, Liberty City in GTA 5 zu integrieren. Das Projekt dazu hört auf den Namen Liberty City Mod. Die Stadt, in der GTA 4 spielte, soll dann in neuer Grafik glänzen und auch von den anderen Gegebenheiten des neuesten Open-World-Actionspiels von Rockstar profitieren. Anstelle Liberty City in GTA 5 von Grund auf neu aufzubauen, gehen die Modder aber einen anderen Weg. Vorhandene Daten werden aus GTA 4 extrahiert und dann manuell überarbeitet, so dass sie in GTA 5 eingefügt werden können. Erste Screenshots des Unterfangens wurden bereits im Januar dieses Jahres mit der Öffentlichkeit geteilt.

Nun wurden zwei weitere Screenhots veröffentlicht, die den Fortschritt zeigen sollen. Ihr seht diese in der Bildergalerie unterhalb dieses Artikels. Wie schon zu Beginn des Jahres, steht aktuell immer noch nicht fest, wann die fertige Liberty City Mod erscheint. Eine erste spielbare Beta wird aber noch in diesem Frühling erwartet. Wer daran teilnehmen will, benötigt zwingend eine Version von GTA 4 oder Episodes from Liberty City. Auch eine legale Version von GTA 5 muss dann natürlich auf dem PC installiert sein, genau so, wie ein Programm zum Konvertieren und auch das Programm OpenIV zum Ausführen der Mod. Letztgenanntes könnt ihr euch auf der offiziellen Seite von OpenIV herunterladen.

