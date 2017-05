GTA 5 Online: ​Mehr Geld und RP erhalten - Neue Boni stehen fest

Rockstar Games lockt Spieler nach Los Santos: Es winken jede Menge Boni in GTA 5 Online. Bis zum 15. Mai kommen die Motorradclubs von Los Santos bei allen Biker-Kontaktmissionen in den Genuss doppelter GTA-Dollar und RP. Die lukrativen Missionen startet ihr wie gewohnt aus dem Versammlungsraum eures Clubhauses. Zusätzlich wartet derzeit ein Rabatt von 25 Prozent auf Biker-Clubhäuser, Biker-Clubhaus-Modifikationen und Biker-Unternehmen.

Spieler von GTA 5 Online, die ihren Fuhrpark um einen neuen Flitzer erweitern wollen, sparen derzeit ebenfalls kräftig. Auf die Fahrzeuge Nagasaki Shotaro, Progen T20, Western Company Annihilator, Nagasaki Buzzard, Karin Technical, Vapid Desert Raid und Vapid Trophy-Truck liegt ein Rabatt von jeweils 25 Prozent. Ein Viertel des Originalpreises spart ihr aktuell auch auf Fahrzeugpanzerung, schusssichere Reifen, Körperpanzerung, Explosivgeschosse (inklusive Wurfwaffen), Raketenwerfer und Granatwerfer.

In der jüngst in GTA 5 Online hinzugefügten Spielvariante Tiny Racers sichert ihr euch weiterhin doppelte GTA-Dollar und RP. Rockstar Games teilt außerdem die aktuellen Zeitpläne für die Premiumrennen in GTA 5 Online mit. Bis zum 8. Mai düst ihr in "Damned" mit Spezialfahrzeugen um die vorderen Plätze. Startet die Rennen wie gewohnt über die "Schneller Job"-App auf eurem Ingame-Smartphone oder fahrt zur gelben Markierung am Legion Square. Die besten drei Fahrer dürfen sich über große GTA-Dollar-Auszahlungen freuen. Die dreifache RP-Anzahl winkt beim Premiumrennen ebenfalls. Das Zeitrennen in dieser Woche heißt "Power Station". Nehmt an diesem Rennen teil, um zusätzliche GTA-Dollar und RP zu erhalten.

Quelle: Rockstar Games