GTA 5 Online: ​Mehr Geld verdienen - Aktuelle Boni, Rabatte und Rennen

Mehr Geld in GTA 5 Online verdienen: Mit aktuellen Boni derzeit wieder möglich! Bis zum 12. Juni sackt ihr beim Spielen der Spezialfahrzeug-Aufträge doppelte GTA-Dollar und RP ein. Zudem lockt Rockstar Games die Spieler mit einem Bonus in Höhe von 25 Prozent auf Verkäufe aus ihren Biker-Unternehmen und auf Spezialfracht-Lieferungen. Damit lasst ihr euren Kontostand in GTA 5 Online weiter klettern.

An der Rabattaktion beteiligen sich Händler in ganz Los Santos. "So gibt es heftige, zeitlich begrenzte Rabatte bei Warstock, DockTease, Dynasty 8 Executive, Elitas und Ammu-Nation - mit einmaligen Angeboten auf richtig große Anschaffungen, darunter luxuriöse Yachten, Executive-Büros und Spezialfahrzeuge wie den Ruiner 2000 und den Rocket Voltic", kommentiert Rockstar Games in einer Mitteilung zu den aktuellen Rabatten in GTA 5 Online. Die Liste mit allen Angeboten findet ihr auf der Webseite des Entwicklerstudios.

Die neuen Premium- und Zeitrennen in GTA 5 Online

Zusätzlich stellt Rockstar Games die aktuellen Premium- und Zeitrennen in GTA 5 Online vor: "Hürdenlauf" und "Del Perro Pier" sind die derzeitigen Kurse. Danach könnt ihr vom 30. Mai bis zum 5. Juni noch mehr Bares abstauben mit dem Premiumrennen "Aufstieg" (nur für Rocket Voltic) sowie dem Zeitrennen "Observatorium". Die Premiumrennen stellen ebenfalls eine gute Möglichkeit dar, schnell Geld und RP in GTA 5 Online zu verdienen.

Die Rennen startet ihr über die "Schneller Job"-App auf eurem Telefon im Spiel oder über den gelben Auslöser am Legion Square. Die drei Bestplatzierten erhalten GTA-Dollar-Auszahlungen. Allein durch die Teilnahme sackt ihr dreifache RP ein. Um Zeitrennen zu fahren, setzt ihr einen Wegpunkt auf die Markierung auf eurer Karte und nehmt über den lilafarbenen Auslöser teil. Schlagt ihr die vorgegebene Zeit, gibt's als Belohnung ebenfalls zusätzliche Moneten und RP.