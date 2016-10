GTA 5 VR: Irrer Kurzfilm mit Trevor-Schauspieler

GTA 5 in der realen Welt? Die Youtube-Filmemacher vom Corridor Digital-Netzwerk malen sich in einem neuen Kurzfilm aus, wie das wohl aussehen könnte. Mit Hilfe einer hochmodernen VR-Brille wird ein technikbegeisterter Zocker im Film in eine Welt transportiert, die ihm von einem ganz speziellen KI-Begleiter vorgestellt wird: Trevor Phillips aus GTA 5. Nach Explosionen, einem aus dem Himmel fallenden Panzer und anderen Schrecken wird aus dem VR-Traum allerdings eher ein Albtraum.



Trevor Phillips wird im Kurzfilm von Steven Ogg gespielt, der den Knallkopf auch im Spiel verkörperte. Das führte während der Dreharbeiten offensichtlich auch zu kuriosen Szenen. Das Making Of-Video zu GTA VR startet beispielsweise mit einer Szene, in der sich Ogg geduldig erklären lässt, dass er einem Charakter aus GTA 5 zum Verwechseln ähnlich sieht. Weitere Videos des Produktionsteams findet ihr auf dem Youtube-Kanal von Corridor Digital. Das Team wirkte unter anderem auch an der Kurzfilmreihe zu The Division mit.