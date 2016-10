GTA 5: Können 100 Leute auf einem Flugzeug stehen? Neues Experiment

Wie viele Leute passen in GTA 5 auf ein Flugzeug? Dieser Frage geht RZED in einem neuen Experiment in GTA 5 nach. Dazu stellt er immer mehr virtuelle Passagiere auf die Flügel und den Rumpf von verschiedenen Flugzeug-Modellen und fliegt eine von ihm vorgegebene Route ab. Anschließend zählt er, wie viele tatsächlich noch vorhanden sind und welche durch die Lüfte von Los Santos gewirbelt wurden. Übrigens: RZED hat noch weitere Videos produziert, die sehr häufig auf YouTube angesehen wurden und sogar eine kleine Fanbase generieren konnten. Drei Videos könnt ihr euch auf pcgames.de, auf unserer GTA 5-Themenseite, ansehen. Was glaubt ihr? Wie viele Personen können auf dem Flugzeug stehen? Spielt es eine Rolle, welchen Flugzeug-Typ man auswählt? Seht einfach selbst und klickt auf das Video, das ihr am Ende dieser Zeilen vorfindet. Viel Spaß!

Übrigens: Mit zwei neuen Fahrzeugen und der sechsten Immobilie veröffentlicht Rockstar Games ab heute neue Inhalte für Grand Theft Auto 5 Online. Zwei Wochen lang könnt ihr die neuen Online-Rabatte in GTA 5 nutzen und Belohnungen kassieren. Zwei Premiumrennen sind derzeit im Angebot. Vom 18. bis 24. Oktober 2016 trotzt ihr in "Doppellooping" mit Supersportwagen der Schwerkraft. Alle Teilnehmer in Premiumrennen verdienen drei Mal so viele Rockstar Points und haben die Chance auf massig GTA-Dollar, wenn sie als Erster, Zweiter oder Dritter die Ziellinie überqueren. Neugierig? Schaut auf unsere Themenseite zum Rockstar Blockbuster und lest dort alle Details nach.