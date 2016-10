GTA 5: ​Jumbo Jet vs. 100 Fußgänger - YouTuber wagt Experiment

Wie viele virtuelle Personen sind notwendig, um einen Jumbo Jet zu stoppen? Ja, ihr habt richtig gelesen! Dieser Frage ist jetzt ein YouTuber im Rockstar-Epos Grand Theft Auto 5 nachgegangen. Nach und nach stellt er mehr Personen auf die Landebahn des Flughafens von Los Santos und lässt einen schweren Jumbo Jet auf sie zufahren. Die Frage: Wie viele virtuelle Menschen braucht es, damit der Jet an den Hitboxen der Leute zerschellt? Das Experiment beginnt mit 50 Teilnehmern. Immer mehr platziert RZED auf der großen Landebahn. Wir wollen euch an dieser Stelle nicht spoilern, geben euch aber einen entscheidenden Tipp: Am Ende dieser Zeilen könnt ihr euch das Video "Jumbo Jet vs. 100 People" von RZED selbst ansehen. Was glaubt ihr? Wie viele virtuelle Leute braucht es? Erst tippen, dann anschauen! Weitere News zu Grand Theft Auto 5 lest ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen GTA 5-Themenseite.

Übrigens: Mit zwei neuen Fahrzeugen und der sechsten Immobilie veröffentlicht Rockstar Games jetzt neue Inhalte für GTA 5 Online. Zwei Wochen lang könnt ihr Online-Rabatte nutzen und Belohnungen freischalten. Zwei Premiumrennen sind derzeit im Angebot. Bis zum 17. Oktober nehmt ihr an "Waldlauf" (nur für Motorräder) teil. Vom 18. bis 24. Oktober trotzt ihr in "Doppellooping" mit Supersportwagen der Schwerkraft. Alle Teilnehmer in Premiumrennen verdienen drei Mal so viele Rockstar Points und haben die Chance auf GTA-Dollar, wenn sie als Erster, Zweiter oder Dritter die Ziellinie überqueren. Bis zum 17. Oktober erhaltet ihr außerdem GTA-Dollar-Cashback-Boni auf die CashCards "Bullenhai", "Der Weiße Hai", "Walhai" und "Megalodon".