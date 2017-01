GTA 5: James Bond mischt Los Santos auf - Actionreicher Kurzfilm

James Bond düst durch die Spielwelt von GTA 5 - zumindest im nachfolgenden Kurzfilm. YouTube-Nutzer DomesticMango stellt in seiner Hommage an die populäre Filmreihe bekannte Actionszenen nach und mischt Los Santos als Geheimagent kräftig auf. Mit dabei sind neben rasanten Verfolgungsjagden auch halsbrecherische Stunts, Helikopter-Einlagen und jede Menge Explosionen - alles, was das James-Bond-Herz höher schlagen lässt. Untermalt werden die Spielszenen von der typischen Filmmusik. Das Video hat eine Laufzeit von exakt zehn Minuten und lässt sich nach nur einem Klick auf den folgenden Stream anschauen.

Für die Hommage an James Bond nutzte der Spieler unter anderem die Mod Scene Director 3.2 für die PC-Version von GTA 5. Mit der als Ergänzung zum Rockstar Editor erhältlichen Modifikation lassen sich beeindruckende Spielszenen in Grand Theft Auto 5 erstellen. Der Rockstar Editor wurde 2015 für GTA 5 eingeführt. Mit dem Filmeditor und Regie-Modus lassen sich in den Open-World-Blockbuster aufwändige Filmszenen inszenieren, schneiden und abspeichern. Seit der Veröffentlichung machten damit bereits zahlreiche GTA-Fans auf sich aufmerksam, darunter mit nachgestellten Intros alter TV-Serien, Filmtrailern oder Anspielungen auf Filmklassiker. Viele weitere Videos und aktuelle Meldungen findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu GTA 5. Die von Rockstar Games entwickelte Open-World-Action ist für PC und Konsolen im Handel erhältlich.