Rockstar Games veröffentlicht das Import/Export-Update für GTA 5. Wie Spieler in einem Reddit-Thread berichten, steht das Update als Download bereit - die Größe beträgt je nach System zwischen 1,5 und 1,6 Gigabyte. Das Update bietet unter anderem größere Garagen, in denen bis zu 60 Vehikel Platz haben. Darüber hinaus verfügen die Garagen über eine anpassbare Innenausstattung und eine eigene Tuningwerkstatt. 25 Fahrzeuge sind ebenfalls enthalten. Spieler freuen sich außerdem auf eine Vielzahl neuer Missionen, bei denen gestohlene Fahrzeuge akquiriert, modifiziert und mit großem Profit weiterverkauft werden können. Dabei solltet ihr allerdings taktisch geschickt vorgehen, denn die Polizei hängt auch an den Fersen. Außerdem solltet ihr eure Kontrahenten im Auge behalten.

Rockstar Games dazu: "Gerissene CEOs wissen genau, dass es immer noch mehr zu holen gibt. Während das Geschäft mit der Spezialfracht im südlichen San Andreas weiterhin boomt, wartet jetzt auch noch eine weitere Möglichkeit auf euch, eure Kontrolle über die Stadt auszuweiten. Dank GTA Online: Import/Export ist die Zeit gekommen, im lukrativen und hochspezialisierten Handel mit gestohlenen exotischen Fahrzeugen mitzumischen." Das Import/Export-Update bringt außerdem die Möglichkeit zur Erweiterung der eigenen Büroräume mit sich. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu GTA 5. Das aktuelle Update ladet ihr euch wie gewohnt aus den Online-Marktplätzen auf PC, PlayStation 4 und Xbox One herunter.

Quelle: Reddit