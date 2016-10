Halloween steht vor der Tür. Pünktlich zum diesjährigen Gruselfest veranstaltet Rockstar Games schaurige Ingame-Events in GTA 5 Online. Spieler dürfen sich unter anderem auf die Veröffentlichung eines neuen Motorrads und Gegner-Modus' freuen. "Mit ihrem schaurigen Totenkopf-Design ist die LCC Sanctus eine furchterregende Maschine, die sämtliche Passanten auf eurer nächsten mitternächtlichen Tour mit Sicherheit in Angst und Schrecken versetzen wird", kommentieren die Entwickler. Der neue Gegner-Modus heißt Lost vs Damned und handelt von einem klassischen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Der Konflikt wird durch einen Tag-Nacht-Wechsel erschwert, der alle 60 Sekunden einsetzt.

Bei Nacht erhalten die Teufel spezielle Boni, bei Tag die Engel - etwa verstärkte Panzerung, höhere Gesundheit und eine überlegenere Waffenausstattung. Klassische Halloween-Fahrzeuge und -Gegenstände aus GTA Online werden ebenfalls noch mal aufgelegt. Außerdem gibt es spezielle Event-Wochen-Boni. Weitere Infos sollen am 28. Oktober folgen. Ab sofort steht bereits das neue Motorrad Pegassi Vortex zur Verfügung. Die Maschine erwerbt ihr bei Southern San Andreas Super Autos.

GTA 5 Online feiert dreijähriges Jubiläum

Anlässlich des dreijährigen Jubiläums belohnt Rockstar Games jeden Spieler, der sich bis einschließlich Montag, den 31. Oktober, in GTA 5 Online auf PlayStation 4, Xbox One oder PC anmeldet, mit einem besonderen Geschenk in Höhe von 250.000 GTA-Dollar. Bis zum 4. November wird der Betrag auf euer GTA-Konto überwiesen. Außerdem gibt's einen Rabatt von 30 Prozent auf eine große Auswahl an Fahrzeugen, Waffen und mehr.

"Dabei repräsentieren die bei Fans beliebten Artikel zahlreiche Content-Updates für GTA Online, die seit dem Strandliebhaber-Update im November 2013 veröffentlicht wurden - vom sternenübersäten Liberator über die ungemein durchschlagskräftige schwere Schrotflinte bis hin zum Zentorno, dem T20 und mehr", schreibt Rockstar Games auf seiner Webseite. Alle Zugangsvoraussetzungen bezüglich Rang oder Abschluss bestimmter Missionen wurden vorübergehend ausgesetzt. Daher können alle Spieler die Rabatte uneingeschränkt nutzen. Die Aktion gilt bis zum 7. November. Eine Liste mit den Rabatten findet ihr auf der Webseite von Rockstar.