Rockstar Games hat das nächste große Inhalts-Update für GTA 5: Online angekündigt. Irgendwann im Juni erscheint "Gunrunning". Einen genauen Termin gibt es bislang noch nicht. In "Gunrunning" steigen die Spieler in den illegalen Waffenhandel ein. Das Update ergänzt zahlreiche neue Gebäude. Darunter ein unterirdisches Bunker-Hauptquartier, wo auch die Produktion der Waffen stattfinden wird. Neue Militär-Fahrzeuge gibt es ebenfalls, darunter den APC-Panzer, der auch im Wasser fahrtüchtig bleibt.

Gerade erst Ende April, also vor ziemlich genau einem Monat, hat Rockstar GTA 5: Online das "Tiny Racers"-Update spendier. Dort liefern sich die Spieler heiße Retro-Stuntrennen aus der Top-Down-Sicht, was in nicht gerade geringem Maße an Micro Machines erinnert. Auf neuen Singleplayer-Content warten wir ab wohl auch in Zukunft vergebens warten. Dabei dürften nicht wenige der inzwischen 80 Millionen GTA-5-Besitzer genau das tun. Rockstar dürfte zur Zeit in erster Linie mit dem gerade verschobenen Western-Epos Red Dead Redemption 2 beschäftigt sein.

Quelle: Rockstar