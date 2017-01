GTA 5: Neuer Gegner-Modus Vehicle Vendetta mit Power-Ups wie in Mario Kart

Rockstar Games veröffentlicht ein neues Update für GTA 5 - und spielt frische Inhalte für den Online-Modus des Action-Epos auf. Spieler freuen sich etwa auf den neuen Gegner-Modus Vehicle Vendetta. Die Variante erinnert an den Nintendo-Hit Mario Kart: Zusammen mit eurem Team steht ihr einer motorisierten Crew gegenüber, die ihr mit Power-Ups mächtig unter Druck setzt. Das Power-Up "Bestie" verwandelt euch etwa automatisch in einen Rhino-Panzer, "Zünder" hingegen entfernt Hindernisse und Objekte aus der Arena.

Mit "Geist" wiederum werdet ihr durchsichtig und könnt durch gegnerische Fahrzeuge düsen, um euch deren Power-Ups unter den Nagel zu reißen. Eine Übersicht über alle Power-Ups in Vehicle Vendetta findet ihr auf der Webseite von Rockstar Games. Als zusätzlichen Bonus könnt ihr bis zum 17. Januar doppelte GTA$ & RP in dieser neuen Spielvariante sammeln.

Neues Motorrad und doppelte GTA-Dollar auf Stuntrennen

Spieler von GTA 5 Online dürfen sich außerdem auf ein neues Motorrad freuen: die stark modifizierbare Pegassi FCR 1000 in einer schicken Old-School-Ausführung. Ab dem 3. Januar winken in GTA 5 Online außerdem jede Menge Rabatte. Spieler erhalten etwa 25 Prozent mehr GTA-Dollar für Fahrzeugexporte. Zudem gibt's Preisnachlässe unter anderem auf Granatwerfer, Motoren-Tuning und alle Masken. Die Aktion endet am 16. Januar.

Ebenfalls ab dem 3. Januar gibt es doppelte GTA$ & RP für die Teilnahme an allen 27 Rockstar-Stuntrennen. "Für alle, die noch mehr GTA$ (und dreifache RP) verdienen wollen: Das Premiumrennen bis einschließlich 16. Januar heißt Motorbowling", teilt Rockstar Games mit. Um am Premiumrennen teilzunehmen, fahrt zur gelben Markierung am Legion Square. Alternativ nutzt ihr die App "Schneller Job" auf eurem Smartphone in GTA 5.