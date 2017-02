GTA 5 trifft Knight Rider: Erste Folge der Kultserie nachgebaut

In den 80er-Jahren gehörte die US-Serie Knight Rider mit Hauptdarsteller David Hasselhoff als Michael Knight und dessen sprechendem Auto K.I.T.T. zu den bekanntesten Serien im Fernsehen. In den vergangenen Wochen arbeitete das Team des YouTube-Kanals von "Zocker TV 2013" an einer Umsetzung der Pilotfolge von Knight Rider in Grand Theft Auto 5. Vor wenigen Tagen wurde das Fan-Projekt offiziell abgeschlossen und auf YouTube hochgeladen. Alle Charaktere, Kulissen und Schnitte wurden dabei so detailgetreu wie möglich umgesetzt. Darüber hinaus wurde die deutsche Tonspur der Serie in die GTA-Folge eingebaut.



In den Jahren 1982 bis 1986 wurden insgesamt 90 Episoden (4 Staffeln) der US-Serie Knight Rider mit David Hasselhoff produziert. Ob das Team von "Zocker TV 2013" noch weitere Folgen umsetzen wird, ist bislang nicht bekannt. Allerdings handelt es sich bei Knight Rider nicht um die einzige Serien-Umsetzung in der Engine von GTA 5. Zuletzt wurde im Januar 2017 der offizielle Trailer des kommenden Super Mario Odyssey für Nintendo Switch im Spiel von Rockstar Games nachgebaut. Weitere Meldungen und Videos zu Grand Theft Auto 5 findet Ihr auf unserer Themenseite.