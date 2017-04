Rockstar Games spendiert GTA 5: Online einen neuen Gegner-Modus. In "Land Grab" kämpfen die Spieler nicht auf den Straßen in und um Los Santos um die territoriale Vorherrschaft, sondern im Cyberspace. Maximal vier Teams treten auf sieben zur Auswahl stehenden Maps gegeneinander an. Gebiete werden durch simples Drüberlaufen mit der Teamfarbe markiert und somit beansprucht. Das beziehungsweise die gegnerischen Teams haben natürlich denselben Plan.

Gewinner ist jenes Team, das beim Ertönen des Buzzers die meisten Gebiete mit seiner Teamfarbe coloriert hat. Das erinnert ein wenig an Nintendos Multiplayer-Hit Splatoon, wo die Spieler dasselbe Ziel - wenn auch mit anderen Mitteln - verfolgen. Legt direkt mit dem neuen GTA 5: Online-Modus "Land Grab" los, und sichert euch noch bis zum 24 April die doppelte Anzahl GTA-Dollar und RP-Punkte. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test zu Rockstars Open-World-Kracher findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu GTA 5.