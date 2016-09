Der Bikers-DLC zu GTA 5 Online erscheint am 4. Oktober für PC, PS4 und Xbox One zum Download. Besitzer von Grand Theft Auto 5 erhalten den herunterladbaren Zusatzinhalt gratis via Steam, Xbox Live oder PlayStation Network. Der Untergrund-Motoradclub hält somit auch Einzug in Los Santos sowie Blaine County. Spieler erhalten neue Spielmodi, Fahrzeuge, Waffen, Kleidung und vieles mehr. Rockstar Games veröffentlicht neue Screenshots zu den kommenden Inhalten, die wir euch unterhalb dieser Zeilen in unserer Bildergalerie präsentieren.

Wir empfehlen euch obendrein unseren Tipps-Bereich zu GTA 5. Dort findet ihr jede Menge Tipps und Tricks sowie eine Komplettlösung zu Grand Theft Auto 5 sowie Guides zu GTA Online. Im neuen Motorrad Club von Bikers für GTA 5 Online arbeitet ihr euch vom Anwärter bis zum Präsidenten hoch. Euch erwarten außerdem neue Immobilien sowie MC-Klubhäuser, Tuning-Werkstätten und mehr. Freut ihr euch schon auf den DLC Bikers zu Rockstars Action-Epos? Hinterlasst uns doch einen Kommentar unterhalb dieser Zeilen.