GTA 5 sowie Grand Theft Auto Online feiern weiterhin Erfolge für Rockstars Mutterkonzern Take-Two. Demnach konnten bisher weltweit 80 Millionen Spiele des Rockstar Games-Epos' ausgeliefert werden - im vierten Quartal 2017 allein 5 Millionen Einheiten. GTA 5 ist sowohl für PC als auch Xbox One, PS4 und PlayStation 3 sowie Xbox 360 erhältlich. "Das Spiel ist weiterhin für Neueinsteiger interessant. Speziell auf PS4 und Xbox One vergrößert sich die Spielerschaft weiterhin", so Take Two CEO Strauss Zelnick. Die Take-Two-Aktie legte um 7,4 Prozent auf 73,98 Dollar zu.

Im Interview mit MCV gab Strauss Zelnick an, dass 75 Prozent der verkauften Spiele als physischer Datenträger über die Ladentheke wanderten. 25 Prozent gehen demnach auf das Konto digitaler Verkäufe. Neben GTA 5 und Grand Theft Auto Online zeichnen auch NBA 2K16, NBA 2K17 sowie Mafia 3, WWE 2K17 und Civilization 6 für den finanziellen Erfolg verantwortlich. Das Digitalgeschäft klettert um 32 Prozent auf 921,7 Millionen Dollar Umsatz, 50 Prozent davon fallen auf Ingame-Währung, Addons oder Mikrotransaktionen.

Quelle: mcvuk.com