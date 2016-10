GTA 5: 100 Fußgänger vs. Straßenbahn - Neues Experiment im Fun-Video

Wie viele Pixelfußgänger von GTA 5 sind notwendig, um eine fahrende Straßenbahn zu stoppen? Und: Wie verhält sich die Spielphysik der Straßenbahn beim Aufprall? Dieser Frage geht YouTuber RZED in einem jüngst veröffentlichten Video nach. Im untenstehenden Fun-Clip platziert der Spieler zunächst kleinere Gruppen der Los-Santos-Einwohner vor die Straßenbahn - später sogar mehr als 100. Den Ausgang des Videos hätten sich viele vermutlich anders vorgestellt. Aber seht selbst: Der Clip startet nach nur einem Klick auf den folgenden Stream. Bereits vor wenigen Tagen sorgte der Spieler mit dem Experiment "Jumbo Jet vs. 100 Fußgänger" für Aufmerksamkeit.

Rockstar Games veröffentlichte zuletzt ein Update für den Bikers-DLC. Der Inhalt bringt die beiden neuen Motorräder Daemon Custom und die Raptor auf die Straßen von Los Santos. Die Daemon eignet sich bestens dafür, jedem Passanten zu zeigen, dass ihr den Unterwelt-Chics angehört. Die Raptor dagegen ist ein Trike mit Turbomotor, der Ehrfurcht, Verwirrung und Erregung bei allen erzeugt, die die Maschine sehen. Bis zum 24. Oktober erhaltet ihr beim Spielen von GTA 5 Online übrigens zahlreiche Rabatte und Boni. Wer sich derzeit in GTA 5 Online anmeldet, erhält einen Western-Hoodie. Außerdem sacken Spieler doppelte GTA-Dollar und RP im neuen Gegner-Modus "Slipstream" sowie in einer speziellen Spieleliste mit doppelten GTA-Dollar und RP und einer Auswahl an Stuntrennen ein.