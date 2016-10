Spielt man heutzutage nochmal GTA 3, ist man wahrscheinlich schon sehr schnell abgeschreckt von der klobigen Grafik und dem doch recht hakeligen Gameplay. Dennoch gehört der Titel zu den Videospielen, an denen zwar der Zahn der Zeit ordentlich genagt hat, die man aber mit nostalgischer Verklärtheit betrachten muss. Alles andere würde dem ersten 3D-Auftritt der renommierten Gangster-Reihe nämlich absolut nicht gerecht, schließlich ist Grand Theft Auto 3 eines der wegweisendsten Spiele aller Zeiten.



Die beiden Vorgänger, welche aus einer recht pixeligen Top-Down-Perspektive gespielt wurden, förderten schon das kreative Chaos im Spieler und auch die Thematik war erwachsener als bei vielen anderen Spielen dieser Zeit, doch bei GTA 3 gelang es den Entwicklern erstmals das Potenzial der Reihe so richtig zu nutzen. In einer Zeit, in der Charaktere gar nicht oder mit dem geringst möglichen Aufwand vertont wurden, setzte GTA 3 schon auf professionelle Sprecher und einen lizenzierten Soundtrack, was die Immersion erhöhte. Der stumme Held wirkte zwischen den wunderschön fluchenden Gangstern und Mafiosi zwar oftmals fehl am Platz, doch es ließ immerhin Freiraum für die Identifikation.

Herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren Chaos, Wahnsinn und Zerstörung! Quelle: Rockstar

Zudem begann mit dem Vorstoß in die dritte Dimension eben auch ein Lernprozess für das Entwicklerteam von DMA Design, die nun als Rockstar North bekannt sind. Auch die Missionsstruktur bot nicht die größte Abwechslung, das Fahrverhalten war etwas zu arcadig und die Story nicht so schön erzählt, wie man es von späteren Rockstar-Titeln kennt. Dennoch ist GTA 3 die Basis für alle weiteren Teile der Serie sowie auch das Western-Epos Red Dead Redemption und viele Open-World-Spiele anderer Hersteller. Das nun 15 Jahre alte Grand Theft Auto 3 legte den Grundstein dafür, wie ein Videospiel mit offener Welt auszusehen beziehungsweise abzulaufen hat.

DMA Design verstand es damals schon, eine Welt zu schaffen, die nicht beliebig wirkt, die genug Abwechslung bietet, in der sich überall Easter Eggs oder Stellen entdecken lassen, an denen man besonders schönen Unfug anstellen kann. GTA und GTA 2 boten zwar schon einen tollen Spielplatz für Chaos und Irrsinn, doch so richtig greifen konnte man die völlige Freiheit erst mit dem Sprung ins 3D-Zeitalter. Heutzutage wirkt die Spielwelt im Vergleich zu weiteren Open-World-Spielen fast schon leer, doch damals war es geradezu unfassbar, wie viele Möglichkeiten man den Spielern anbot, ohne sie dabei an die Hand zu nehmen. Es ist erstaunlich, wie GTA 3 es damals schon schaffte, den Spielern eine in sich schlüssig wirkende Welt als Spielplatz zu geben, wo selbst heutzutage einige andere Genre-Vertreter eben daran scheitern. GTA 3 sorgte dafür, dass die Spielwelt nicht mehr nur eine Kulisse war, es gab ihr einen Charakter.

Hier nahm auch die Genialität der Rockstar-Spiele ihren Anfang. Heute weiß man zwar sofort, wie der Ablauf eines neuen GTA aussehen wird, doch aufgrund der mit Grand Theft Auto 3 geschaffenen, immer noch stehenden und funktionierenden Basis, war es den Entwicklern möglich, immer weitere Verbesserungen einzuführen, die oftmals aus grandiosen Ideen resultierten. Eine Hommage an die 80er Jahre? Als Videospiel? - Vor dem seit ein paar Jahren laufenden Nostalgie-Trend eigentlich undenkbar und trotzdem war Vice City ein Riesenerfolg und ist für viele Spieler sogar bis heute das beste GTA. Flugzeuge in einem Open-World-Spiel? Wie soll das denn hinhauen? - GTA San Andreas gelingt es scheinbar mit Leichtigkeit dieses Spielelement zu integrieren. Ganze drei spielbare Protagonisten? - GTA 5 zeigt, wie man dies spielerisch und erzählerisch unter einen Hut bringt.

In diesem Sinne: GTA 3, herzlichen Glückwunsch zum fünfzehnten Geburtstag und vielen Dank für die unzähligen Stunden Spielspaß, die du uns entweder selbst oder als Wegbereiter für andere Spiele beschert hast!