GOG: Großer Black Friday Sale - Limbo auf GOG Connect kostenlos

Black Friday bei GOG: Die Downloadplattform winkt bis zum 27. November mit allerhand Schnäppchen und Rabattaktionen. In den nächsten fünf Tagen erhalten Anwender Preisnachlässe auf eine Vielzahl von Spielen. Mit dabei sind beispielsweise die beiden Playdead-Spiele Inside und Limbo. Letzteres ist über GOG Connect sogar kostenlos erhältlich. In einem ausführlichen Blogpost teilt GOG mit, auf welche Schnäppchen sich Sparfüchse anlässlich des Black Friday Sales freuen dürfen. Zu den im Preis reduzierten Spielen zählen Shadow Warrior 2 (25 Prozent günstiger), Divinity: Original Sin Enhanced Edition (50 Prozent günstiger), Vampire: The Masquerade - Bloodlines (75 Prozent im Preis gesenkt) und Kerbal Space Program (40 Prozent Nachlass).

Hinzu kommen Angebote zur Stalker-Serie - Schnäppchenjäger sparen bis zu 75 Prozent. Grim Dawn (40 Prozent Nachlass) und Day of the Tentacle Remastered (33 Prozent im Preis gesenkt) runden die bunt gemischte Highlightpalette im Black Friday Sale auf GOG.com ab. Die Webseite mit der Übersicht zu allen Angeboten findet ihr auf GOG.com. Die Black Friday-Deals sind ab sofort aktiv. Das Ende der Rabattaktion ist für den 27. November 2016 vorgesehen. Das eingangs erwähnte Limbo soll bis zum 1. Januar 2017 über GOG Connect erhältlich sein. Mit GOG Connect kann das eigene Steam-Konto mit GOG verknüpft werden. Unterstütze Spiele lassen sich somit in die GOG-Bibliothek übertragen. Ihr erhaltet dadurch also eine zusätzliche, kostenlose und noch dazu DRM-freie Kopie.