GOG: ​Aktion bis Sonntag - EP sammeln und 3 Spiele gratis bekommen

Bis zum kommenden Sonntag, den 13. November, bietet die Spieleplattform GOG eine neue Aktion an. So können User Erfahrungspunkte sammeln und nach Erhalt bis zu drei Gratis-Spiele freischalten. Erfahrungspunkte kann man auf drei verschiedene Arten erhalten. Entweder, man kauft ein neues Spiel, nutzt den GOG-Geldbeutel für den Kauf eines Spiels oder macht bei einem der zahlreichen Aktionen von GOG mit. So funktioniert's:

Spiele kaufen: Jeder Kauf im Aktionszeitraum gewährt Erfahrungspunkte GOG-Geldbeutel nutzen: Bei jedem Kauf mit dem Geldbeutel-Guthaben erhält der Nutzer zusätzlich 10% Erfahrungspunkte Abzeichen sammeln: Jede Aktivität gewährt Erfahrungspunkte. Darunter zählen

Stöbern: Hinzufügen von 10 Titeln zur Wunschliste gewährt 500 Erfahrungspunkte

Weitererzählen: Herbstschlussverkauf auf Facebook und Twitter teilen gewährt 500 Erfahrungspunkte

Stammkunde: Das Erstellen oder Besitzen eines GOG-Kontos gewährt 1000 Erfahrungspunkte

Nach den Sternen greifen: Besuchen von gog.com/galaxy gewährt 500 Erfahrungspunkte

Geld vergessen: Besuchen der GOG-Geldbeutel-Website gewährt 500 Erfahrungspunkte

Alte Bekannte: Webseite 7 Mal besuchen gewährt 100 Erfahrungspunkte pro Besuch

Die GOG-Aktion dauert insgesamt 10 Tage. Sie beginnt am 3. November um 14:00 Uhr MEZ und endet am 13. November um 11:59 Uhr MEZ. Es sind also noch ein paar Tage Zeit! Zusätzlich schreibt GOG: "Alle 24 Stunden werden neue Angebote verfügbar und den bereits vorhandenen hinzugefügt. Sobald es einmal verfügbar ist, gilt jedes Angebot gilt für die gesamte verbleibende Dauer der Aktion." Eine große FAQ gibt es unter gog.com.

