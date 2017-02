Full Metal Furies: Rogue-Legacy-Macher kündigen Koop-Brawler an

Rogue Legacy war ein Riesenhit. Angeblich stand Entwickler Cellar Door Games lediglich ein Budget von heutzutage äußerst bescheiden anmutenden 15.000 Dollar zur Verfügung. Nach aktuellem Stand wurden alleine von der PC-Version etwa 1,3 Millionen Exemplare bei Steam aktiviert. Kein Wunder, dass sich das kleine Indie-Studio für sein nächstes Spiel ein wenig mehr Zeit genehmigen konnte. Das wurde jetzt angekündigt und trägt den Titel Full Metal Furies.

Bei Full Metal Furies handelt es sich um einen Team-Brawler mit Rollenspiel-Elementen. Der Fokus liegt auf Koop-Gameplay, online und lokal, für bis zu vier Spieler. Aber auch solo ist Full Metal Furies natürlich spielbar. Dann zieht man mit zwei KI-Begleitern in die pixelige Schlacht. In der Mache ist Full Metal Furies für PC (Windows 10, Steam) und Xbox One. Dank Play-Anywhere-Support kann auch plattformübergreifend gespielt werden. Der Release ist für dieses Jahr geplant. Direkt unterhalb könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zu Full Metal Furies ansehen.

Quelle: Cellar Door Games