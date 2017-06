02:04

Frostpunk: E3-Trailer zur Städtbau-Simulation von 11bit Studio

17.06.2017 um 18:39 Uhr Das neue Spiel der Macher von This War of Mine spielt in einer alternativen Variante des 19. Jahrhunderts, in der die Menschheit von einer mysteriösen Kältewelle an den der Rand der Auslöschung getrieben wird. Als allmächtiger Herrscher baut ihr in einem Krater unter unmenschlichen Bedingungen eine Siedlung auf und müsst dabei allerlei schwerwiegende Entscheidungen treffen.

