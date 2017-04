From Software: Neues düsteres Action-RPG in der Mache? 

Fans mögen dem Ende der gefeierten Dark Souls-Reihe immer noch hinterhertrauern, doch es kann durchaus sein, dass in Kürze eine neue, ähnlich gefärbte RPG-Reihe das Licht der Welt erblickt. Eine Stellenausschreibung auf der Webseite von Silicon's Studio Agent bewirbt einen Job als 2D-Designer, der an einem 3D-Action-RPG für Heimkonsolen arbeiten soll. Die Fantasy-Welt soll einen realistischen Einschlag haben.

Sasazuka-Station

Das Gesuch verrät zwar nicht direkt den Namen der Entwicklerfirma, doch ein verräterischer Hinweis lässt stark auf From Software schließen. Wie in der Beschreibung zu lesen ist, befindet sich das Hauptquartier des Unternehmens sieben Minuten von der Sasazuka-Station in Tokyo entfernt - eine Information, die exakt auf From Software zutrifft.

Quelle: dualshockers