Friday the 13th - brutaler Trailer: ​Jason auf blutiger Jagd

11.03.2017 um 17:25 Uhr Wer Splatter mag, der ist bei diesem Trailer genau richtig. Die Macher von Friday the 13th: The Game zeigen Finishing Moves von Jason - mit viel Blut. Nach diesem Clip wissen wir nun, dass Jason mehr als genug Wege kennt, um Teenies zu töten - unbekannt bleibt derweil der Release-Termin für Friday the 13th. Die Entwickler von Gun Media versprechen die Veröffentlichung für PC, Xbox One und Playstation 4 nach wie vor für das laufende Jahr.

