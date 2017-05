Friday the 13th: So tötet ihr Jason - Video-Guide mit Tipps

Im Horrorspiel Friday the 13th Jason töten: Wir liefern euch Tipps und zeigen einen Video-Guide, wie ihr den Serienkiller gemeinsam zur Strecke bringt. Es ist also nicht nur eine Flucht aus dem Camp möglich. Um den Fiesling in der Horror-Umsetzung für PC, PS4 oder Xbox One zu erledigen, benötigt es gutes Teamwork. Im Video-Guide unterhalb dieser Zeilen erläutert Youtuber Fairlight Excalibur, was für einen erfolgreichen Kill nötig ist. Aber Achtung: Einige Szenen in dem Video entsprechen nicht der realen Spielgeschwindigkeit. Zu Testzwecken schlüpfte ein eingeweihter Spieler in Jasons Rolle und machte beim Versuch mit. Dadurch ließ sich testen, welche Waffen sich am besten eignen. In einem normalen Match wird der Jason-Spieler weitaus weniger kooperativ sein. Folgende Dinge müsst ihr im Team erledigen, um Jason in Friday the 13th zu töten.

Ein weiblicher Charakter besorgt sich Pamelas Pullover. Der Sweater von Jasons Mutter Pamela befindet sich in einer Hütte, die an verschiedenen Stellen im Spiel zu finden ist. Achtet darauf, dass Jason alarmiert wird, sobald ihr die Hütte betretet und den Pullover an euch nehmt. Es bietet sich an, diese Aktion als Letztes auszuführen, da ihr Jason dann gleich in Reichweite habt. Versucht nun, Jasons Maske herunterzuschlagen. Am besten eignet sich dafür die Machete. Versucht vor dem Schlag nach oben zu zielen, um die Maske zu treffen. Laut Youtuber "Fairlight Excalibur" ist es wohl nicht nötig, die Maske aufzuheben. Ihr benötigt den Spezialcharakter Tommy Jarvis. Dieser ersetzt einen Spieler, der schon entkommen oder getötet worden ist. Damit Tommy auftaucht, sucht ihr in den Hütten nach einem Funkgerät. Ihr setzt einen Hilferuf ab und Tommy erscheint dann später im Spiel, sobald ein Spieler ersetzt werden muss. Tommy ist schneller und stärker als alle anderen Charaktere und der einzige, der Jason erledigen kann. Er benötigt eine Machete, für die er seine Shotgun ablegen muss. Nun lasst ihr Jason rankommen. Rüstet den weiblichen Charakter mit dem Pullover und einem Baseballschläger oder einer Axt aus. Sobald Jason erscheint, aktiviert ihr den Pullover wie ein Item. Dadurch wird Jason besänftigt und nimmt seine Deckung herunter. Während dieser kurzen Phase läuft das Mädchen mit dem Pullover hin und schlägt mit der Waffe auf Jasons Kopf. Geht Jason in die Knie, läuft Tommy mit der Machete schnell vor den Serienkiller und erledigt ihn per Quick-Time-Event.

Freitag, der 13. - Video-Guide mit Tipps zum Jason-Kill