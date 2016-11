Friday the 13th: ​Gameplay-Teaser zeigt Flucht durchs Fenster

Entwickler IllFonic und Publisher Gun Media haben einen neuen, kurzen Teaser-Trailer zum kommenden Horrorspiel Friday the 13th veröffentlicht. In diesem bekommen wir einen Ausschnitt aus dem Alltag eines potentiellen Opfers des berühmten Killers Jason Voorhees präsentiert: Untermalt von haarsträubender Musik wirft sich eine Frau durch ein Fenster ins sichere Innere einer Holzhütte am Crystal Lake. Ihr blutbespritztes Äußeres offenbart, dass sie vor dem Stunt womöglich bereits einiges durchmachen musste. Damit deutet der Trailer den Horror des Spiels zwar an, hält sich in seiner Gewaltdarstellung allerdings noch deutlich zurück - anders als der letzte Trailer, der uns die diversen, grausamen Todesarten von Friday the 13th zeigte.

Eigentlich sollte das Spiel aus dem Hause IllFonic im Oktober dieses Jahres erscheinen, doch wurde das via Kickstarter finanzierte Projekt inzwischen auf das Frühjahr 2017 verschoben, kommt aber nach wie vor für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In dem Mehrspielertitel soll ein Spieler in die Rolle des Killers Jason Voorhees schlüpfen und Jagd auf sieben weitere Mitspieler machen können. Inzwischen wurde allerdings auch ein Einzelspielerpart angekündigt. Für weitere allgemeine Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Friday the 13th behaltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Blick.

Via Dualshockers