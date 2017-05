Friday the 13th: Horrorspiel jetzt erhältlich, erste Steam-Reviews positiv

Nach mehreren Verschiebungen ist Friday the 13th: The Game nun für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Auch hierzulande ist das äußerst brutale und blutige Horrorspiel ganz offiziell bei Steam sowie in den Stores von Sony und Microsoft zu bekommen. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) blieb ihrer seit einigen Jahren schon währenden, relativ laxen Grundhaltung treu und hat Friday the 13th: The Game eine Freigabe ab 18 Jahren erteilt. Schnitte waren dafür nicht nötig.

Friday the 13th: The Game kostet auf allen drei Plattformen einheitliche 36,99 Euro. Schenkt man den bislang knapp 500 Steam-Rezensenten Glauben handelt es sich im Großen und Ganzen um durchaus gut angelegtes Geld. Friday the 13th: The Game kommt bei Valve Softwares digitaler Verkaufsplattform auf 82 Prozent positive Bewertungen, was einem "sehr positiv" entspricht. Gelobt werden insbesondere Atmosphäre und die asynchrone Gameplay-Mechanik. Allerdings gibt es durchaus auch kritische Stimmen. So soll es bei einigen Spielern immer wieder zu Verbindungsfehlern kommen. Unsere ersten Eindrücke gibt es nach dem Wochenende. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Friday the 13th: The Game.

