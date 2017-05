Friday the 13th: USK erteilt eine Freigabe ab 18 Jahren

Schon die Filmreihe Freitag, der 13. ist nichts für schwache Nerven. Als vor kurzem der Trailer zum Spiel erschien, sorgte dieser sogar wegen der übermäßigen Brutalität für einige Kritik.

Doch auch, wenn sich manch einer gefragt hat, ob das Spiel so in Deutschland erscheinen darf, hat die USK nun eine Altersfreigabe "ab 18 Jahren" erteilt. Allerdings wurde diese Einstufung nicht so ohne weiteres erteilt. Aufgrund der Brutalität gab es Unstimmigkeiten und ein Bundesland wollte verhindern, dass Friday the 13th ab 18 Jahren freigegeben wird. Daher war nicht klar, ob diese Alterseinstufung wirklich Bestand haben würde.

Wie die Entwickler des Spiels nun aber über Twitter bekannt gaben, hat das Spiel jetzt endgültig das rote USK-Siegel erhalten und wird sogar ungeschnitten erscheinen. Wer auf Splatter und Horror steht, kann das Spiel also so spielen, wie es sich die Entwickler gedacht haben.

Erscheinen soll der Actiontitel am 26. Mai für PC, Xbox One und Playstation 4. Allerdings gibt es derzeit noch Meldungen, dass sich der Release aufgrund des langen Prüfverfahren noch ein wenig verschieben könnte. Doch das wurde bisher noch nicht bestätigt.

Quelle: Twitter